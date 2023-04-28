Миронов: «В матче против «Зенита» мы были явно не хуже»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мыслями о матче двухнедельной давности против лидера Премьер-лиги – питерского «Зенита».

«С такими игроками, как Вендел, Малком и Клаудиньо, конечно, тяжело играть, но и сами мы провели очень хороший матч, чувствовалось, что «Зениту» с нами было непросто и мы явно были не хуже», - цитирует Миронова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» и «Ростов» встретились друг с другом две недели назад. Матч состоялся 16 апреля на газоне «Ростов Арены» и завершился нулевой ничьей. Как и тогда, сейчас «Зенит» и «Ростов» - это первая и вторая команды турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

В 25-м туре Премьер-лиги «Ростов» отправится в гости к «Спартаку», а «Зенит» полетит в Самару к «Крыльям Советов».