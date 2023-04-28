Червиченко: «Мне просто интересно, будут «Ростов» убивать культурно или совершенно беспредельно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу предстоящей игры «красно-белых» с «Ростовом».

По словам футбольного деятеля, результат данного противостояния напрямую повлияет на расклад сил команд Российской премьер-лиги в плане борьбы за призовые места.

«От игры не жду ничего хорошего. Мне просто интересно, будут «Ростов» убивать культурно или совершенно беспредельно. На мой взгляд, «Краснодар» в предыдущем туре «прибили», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Бывший президент столичного клуба подчеркнул, что считает неоспоримой предвзятость судей в завтрашнем матче, которые будут делать «так, чтобы он закончился в пользу «Спартака».