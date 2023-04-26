Бояринцев: «Медали будут разыгрывать «Ростов», «Спартак» и ЦСКА»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о борьбе за призовые места в чемпионате России.

«Конечно, серебро и бронзу сейчас будут разыгрывать «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Как знать, может быть, кто-то еще включится в эту борьбу. Думаю, что, скорее всего, здесь все определится в очных поединках трех команд», — цитирует Бояринцева Rusfootball. По мнению специалиста, в оставшихся матчах для команд будет настоящая проверка психологии.

После 24 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 58 очков. На втором месте идет «Ростов», у которого 49 очков. Замыкает призовую тройку «Спартак», в копилке команды 48 баллов.