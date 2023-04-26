Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов занял пост вице-президента «Ростова».

«Чуть более двух недель назад, в конце марта, прошёл совет директоров, на котором было принято решение назначить меня на эту должность. Предложило руководство — президент и спортивный директор. Я не колебался», — рассказал функционер, чьи слова приводит«Матч ТВ». По словам Сайманова, в его задачи в новом клубе будут входить работа с селекцией и прочие общие вопросы, отметив, что идентичные задачи он выполнял и в «Рубине».

Напомним, что Рустем Сайманов покинул пост генерального директора казанского клуба в январе текущего года. В статусе вице-президента «Ростова» чиновник присутствовал на общем собрании клубов Премьер-лиги.