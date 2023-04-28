Шмаров – о «Спартаке»: «Просчёт неопытного тренера в некоторых моментах»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Шмаров согласился со словами капитана команды Георгия Джикии, не согласившегося с применением к «красно-белым» термина «деградация».

«Правильно он всё сказал. Конечно, нельзя называть это деградацией. У каждой команды бывают спады. Тренер молодой, просчитался, как я видел», - приводит слова Шмарова «Спорт День За Днём».

По словам специалиста, самоотдача от игроков на футбольном поле есть, доверие испанского наставника к российским спортсменам – тоже, поэтому о деградации в данном случае говорить не приходится.

«Это просто просчёт неопытного тренера в некоторых моментах», - добавил Шмаров.