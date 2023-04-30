Карпин прокомментировал свою красную карточку

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу получения им красной карточки. Наставник ростовской команды после финального свистка взялся спорить с Кириллом Левниковым и увидел перед собой красный свет.

«О чём говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Всё видно, что не понятно. Много претензий было. Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идёт атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите?» - сказал Карпин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Ростовом» завершился вничью со счётом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счёт незадолго до конца второго тайма, однако в компенсированное время «красно-белые» отыгрались.

В следующем туре «Ростов» будет принимать «Факел». Игра пройдёт в субботу, 6 мая.