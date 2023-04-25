Орлов: «Спартаку» надо беречь Зиньковского, чтобы не получилось, как с Глушенковым»

Российский комментатор и журналист Геннадий Орлов порассуждал об одном из игроков московского «Спартака» - Антоне Зиньковском.

Напомним, вчера Зиньковский отличился голом в фееричном домашнем матче «Спартака» против «Краснодара» - 4:3.

«У Зиньковского светлая футбольная голова и прямо сейчас он очень прибавил, жаль, что не всегда в него верят. В «Спартаке» надо по-другому относиться к таким футболистам, иначе теоретически Антон может повторить путь Максима Глушенкова», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Максим Глушенков долгое время был игроком «Спартака», однако из-за нечастой игровой практики скитался по арендам, а на данный момент стал игроком конкурента «красно-белых» - столичного «Локомотива».

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