В «Ростове» раскритиковали судейство в игре против «Спартака»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о ничьей в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (1:1).

Спортивный деятель отметил, что ему нечего сказать, и лучше задать все вопросы к арбитру.

«Он не удаляет Соболева. Два человека «Ростова» лежат, а он дает подавать угловой. Будем ли обращаться в ЭСК? Да чего к ним обращаться?», - приводит слова Рыскина Sport24.

Напомним, что столичный клуб смог отыграться на 94-й минуте благодаря голу Александра Соболева.

«Ростов» остался на второй позиции, однако отставание от «Зенита» увеличилось до 11 очков.