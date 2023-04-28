Камоцци оставил прогноз на матч «Спартака» и «Ростова»

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци дал прогноз на матч «красно-белых» против «Ростова» в 25-м туре РПЛ.

«Будет результативный матч, это тот случай, когда сложно угадать счёт. Люди, которые угадывают результаты таких игр, становятся миллионерами, но я предположу, что будет 3:2 в пользу «Спартака», — заявил итальянский функционер в интервью изданию Sport24.

По словам бывшего помощника Леонида Федуна, Валерий Карпин сделал топовую команду в «Ростове», отметив, что «жёлто-синие» даже без легионеров играют лучше, чем многие клубы РПЛ с иностранцами.

Напомним, что центральный матч 25-го тура Премьер-лиги пройдёт завтра, 29 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.