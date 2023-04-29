Карпин: «Насколько готов Уткин, непонятно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Сегодня Уткин снова в запасе. Насколько он готов появиться на поле, насколько его может хватить?

- Это вопрос ко всем. Не знаю, насколько готов. Одно дело тренироваться, другое - играть. Он первую неделю полную потренировался сейчас, до этого три дня до игры с «Уралом», где вышел на три-четыре минуты. Насколько он готов, непонятно, посмотрим.

- Вы часто подчеркиваете, что не смотрите в турнирную таблицу и футболистам не советуете это делать. Сегодня когда играет вторая и третья команды чемпионата, ситуация не изменилась?

- Абсолютно нет, а что поменялось-то?

- Наверное, более ответственный матч, возможно.

- Абсолютно нет, вот этого и не хочется, чтобы были более ответственные и менее ответственные. Они все ответственные матчи. Неважно, на каком мы месте и на каком месте соперник. Как раз об этом и разговор. Все матчи надо играть ответственно.

- Сегодня Байрамяна в атаке заменяет Комаров. Почему именно он?

- А кто еще?

- Например, вариант с Селявой в центре поля и переводом Щетинина или Миронова в атаку?

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- Такого не было в чемпионате никогда. Да, на сборах мы пробовали. Но Миронов и Щетинин последние матчи все играли. У Селявы пока не до конца повреждение зажило. Тем более Миронов со Щетининым неплохо смотрятся в тех матчах, где Уткина не было. Так что двигать и передвигать, выдумывать, мы подумали, что не имеет смысла.