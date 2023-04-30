Червиченко – о легионерах в «Спартаке»: «На фига вы их покупаете, если ростовские мальчишки едва вас не обыгрывают в Москве?!»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о выступлении Квинси Промеса в игре против «Ростова» (ничья 1:1). Червиченко напомнил, что уже когда-то говорил, что нидерландский форвард может выдать хороший матч, а потом «пропасть» на несколько игр.

По словам Червиченко, он в субботнем матче вообще не заметил ярких игроков в составе «Спартака».

«Вот в составе «Ростова» с первых минут вышло 11 россиян! Гол на счету белоруса, который появился на поле во втором тайме. А у «Спартака» вышло 4 легионера в старте. На фига вы их покупаете, если ростовские мальчишки едва вас не обыгрывают в Москве?!» - вопрошает Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 7 мая, - против «Зенита» на выезде.