Орлов назвал главную характеристику Дуарте

Российский журналист и телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о селекции московского «Спартака», а именно о зимнем новичке «красно-белых» Алексисе Дуарте. Парагваец пополнил клуб в январе.

Во вчерашней игре от игрока буквально убежал полузащитник «Краснодара» Кристиан Батчи, а после забил второй гол «быков» в матче.

«Возникают вопросы к селекции. Кто ей занимается в этом клубе? Ну как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о сложностях парагвайца в команде – игрок не знает ни английского, ни русского языков.