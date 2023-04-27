Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от очередного тура РПЛ.

- Откроется тур матчем «Динамо» - Факел». У москвичей могут возникнуть сложности?

- «Факел» все ближе к зоне вылета, поэтому ему необходимо сконцентрироваться и брать очки. При не очень хорошем результате воронежцы показывают более-менее стабильную игру. Да, у них впереди нет исполнителей, но это неуступчивая команда. Просто так игра «Динамо» не дастся. А если команда претендует на призовые места, то выигрывать необходимо. Думаю, что матч получится результативным.

- В матче «Крылья Советов» - «Зенит» допускаете очковые потери питерцами?

- Если «Зенит» должным образом не настроится, то столкнется с проблемами. «Крыльям» тоже необходимо набирать очки, чтобы не приближаться к зоне переходных матчей. Но тут все зависит от команды Семака. Не знаю, в каком составе она выйдет на игру.

- «Ахмат» примет ЦСКА. Команды соседствуют в таблице. Чего ждете?

- Это будет сложный матч для ЦСКА. «Ахмат» дома иногда показывает запредельные результаты. Тем более, он рядом с ЦСКА в таблице и наверняка посматривает на зону призовых мест. «Армейцам» тоже надо брать очки. Они оступились в игре с «Локомотивом», и это надо компенсировать, чтобы попадать в призы.

- Матч «Краснодар» - «Урал» чем интересен?

- «Уралу» надо выбираться из сложной ситуации. Он выдал очень хорошую беспроигрышную серию, а теперь идет черная полоса. «Краснодар» после осечки со «Спартаком» постарается восстановить свое реноме. Команда находится в стадии становления. Ей надо стабилизировать игру. «Быки» будут иметь преимущество своего поля, и это должно сказаться.

- «Спартак» примет «Ростов». Кому отдадите предпочтение?

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- Тяжело это сделать. У команд есть проблемы. У хозяев это центр поля и оборона. Идет перекос в атакующую линию. За счет хороших замен и атаки они вырвали победу у «Краснодара», но плохая игра сзади никуда не ушла даже с появлением Джикии. И в средней линии ребята потерялись: Зобнин и другие игроки смотрятся уже не так хорошо. Может они не в форме, но вся игра в середине рассыпалась. У «Ростова» свои проблемы, начиная с логистики. Но, несмотря на это, команда пока решает задачи. Это при том, что играет практически только россиянами. Но у южан выпал один из лидеров средней линии – Уткин. Непонятно, сможет ли он сыграть. Но команда все равно показывает стабильную игру. Нет суперисполнителей, но за счет мотивации и самоотдачи, «Ростов» часто вытаскивает матчи в концовке. Поэтому не могу кому-то отдать предпочтение в предстоящем матче. Нюансов много, и они могут повлиять. «Спартак» сейчас на подъеме, но и Карпин должным образом настроит своих ребят.

- В игре «Оренбург» - «Пари НН» есть интрига?

- Если не будет судейских ошибок, то на своем поле хозяева выглядят хорошо. Они и на выезде начинают играть стабильно. Средняя линия себя хорошо зарекомендовала, поэтому команда играет в атакующий футбол. Думаю, «Оренбург» победит.

- «Сочи» примет «Торпедо». Какие шансы у москвичей набрать очки?

- Тут и «Сочи» надо брать очки. У «Торпедо» еще есть призрачные шансы на переходную зону, и за это надо цепляться. Южанам тоже нужны очки, потому что команду весной лихорадит. Надо находить свою игру, чтобы нормально закончить чемпионат, потому что команда на глазах рассыпается. Но все равно шансы на победу у «Сочи» выше.

- В матче «Локомотив» - «Химки» сюрпризов не ждете?

- Жду. Мы видели, как москвичи вытащили сложный матч с ЦСКА. Так что в игре все может быть. Тем более, если кто-то удалится. У «Химок» появился реальный вариант даже не на стыки, а выползти из этой зоны. Ну пусть даже за переходные матчи зацепиться. Поэтому они предложат хороший темп. Понятно, что у «Локомотива» исполнители получше, но «Химки» просто так не отдадут игру. Матч будет результативным.

Елена Григорьевская