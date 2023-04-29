Абаскаль: «В прошлом матче у нас было много травмированных, что повлияло на выбор состава»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- С «Краснодаром» вы выходили со схемой в пять защитников и меняли ее по ходу матча. Сегодня вы выходите со схемой с четырьмя, или есть вероятность, что Литвинов сыграет в этой пятерке?

- Прежде всего, хотелось оговориться. Если вы думаете, что Маслов был центральным защитником, то он часто играл в полузащите, и в этом матче полузащитником действовал. Поэтому сегодня будет играть Литвинов, который также может играть как в полузащите, так и в защите. Может быть полузащитником с задачами в обороне или наоборот. Также у нас есть футболисты, которые могут быть как вингерами, так и крайними защитниками. Все зависит не от номинальной позиции, а от тех задач, которые получают футболисты на поле. Также важно добавить, что в прошлом матче у нас также было много травмированных, что тоже повлияло на выбор состава.