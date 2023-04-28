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Балахнин: «Я не вижу фаворитов в матче «Спартака» с «Ростовом»

28 Апреля 2023 • 11:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.65 X 4.10 2 4.80
29.04 19:30

Российский тренер Сергей Балахнин высказался в преддверии матча 25-го тура РПЛ «Спартак» - «Ростов».

«В этом матче я не вижу фаворитов, ни одна из команд не показывает убедительной игры. Принципиальный матч для Карпина? Наверное, да. Конечно, ему бы хотелось обыграть «Спартак», но посмотрим, как сложится матч. Для него это будет важный матч», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет завтра, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Балахнин
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СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
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