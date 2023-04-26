Мирзоян: «Если бы Дуарте знал русский, было бы проще»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о защитниках московского клуба Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше, которые пополнили состав «красно-белых» минувшей зимой.

По мнению эксперта, новобранцам необходимо больше времени для того, чтобы освоиться в новой для себя команде. Мирзоян считает, что у португальца акклиматизация проходит легче, чем у парагвайца, испытывающего трудности из-за языкового барьера.

«Дуарте? Да, если бы он знал русский язык, наверное, было бы проще. Но я в таких случаях обычно говорю так: есть язык футбола. И, когда ты выходишь на поле, там надо играть, понимать действия партнёров. Со временем он подучит какие-то слова. Не думаю, что это большая проблема. Тем более, что игрокам обороны всегда легче, в некотором смысле, чем нападающим», — цитирует Мирзояна Бобсоккер.ру.

В текущем сезоне 22-летний Тавареш провёл за «Спартак» 12 матчей, забил гол и отдал одну результативную передачу. На счету 23-летнего Дуарте ни одного голевого действия в пяти играх в составе «красно-белых».