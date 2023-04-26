Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзоян: «Если бы Дуарте знал русский, было бы проще»

26 Апреля 2023 • 14:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о защитниках московского клуба Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше, которые пополнили состав «красно-белых» минувшей зимой.

По мнению эксперта, новобранцам необходимо больше времени для того, чтобы освоиться в новой для себя команде. Мирзоян считает, что у португальца акклиматизация проходит легче, чем у парагвайца, испытывающего трудности из-за языкового барьера.  

«Дуарте? Да, если бы он знал русский язык, наверное, было бы проще. Но я в таких случаях обычно говорю так: есть язык футбола. И, когда ты выходишь на поле, там надо играть, понимать действия партнёров. Со временем он подучит какие-то слова. Не думаю, что это большая проблема. Тем более, что игрокам обороны всегда легче, в некотором смысле, чем нападающим», — цитирует Мирзояна Бобсоккер.ру.

В текущем сезоне 22-летний Тавареш провёл за «Спартак» 12 матчей, забил гол и отдал одну результативную передачу. На счету 23-летнего Дуарте ни одного голевого действия в пяти играх в составе «красно-белых».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мирзоян Томаш Тавареш Алексис Дуарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
15:51 · Россия. Премьер-лига
Три игрока «Зенита» наверняка пропустят матч в Самаре
15:36 · Россия. Премьер-лига
Немецкий журналист допустил возможное возвращение Шварца в Россию эксклюзив
15:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Бейл может перейти в клуб из Бундеслиги
15:08 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» Савин: «Никто никого не изгонял»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Перед иностранцами у нас пиетета нет, а перед такими персонажами, как Широков, к сожалению, есть»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ будут тестировать мячи Demix
14:46 · Россия. Премьер-лига
Создана рабочая группа по обсуждению структуры соревнований в России – её возглавил Пивоваров
14:38 · Россия. Премьер-лига
Гинер прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер Влашича в «Вест Хэм»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Если бы Дуарте знал русский, было бы проще»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Известна дата старта следующего сезона РПЛ
14:09 · Россия. Премьер-лига
Известна позиция Генпрокуратуры по возвращению пива на стадионы
14:08 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Я был очень впечатлён характером «Спартака»
14:03 · Россия. Премьер-лига
МВД России не против пива на стадионах, но с важным условием
14:01 · Россия. Премьер-лига
Корниленко отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал Кокорина легендой… «Кофемании»
Все новости
Рекомендуем