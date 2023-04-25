Масалитин объяснил, с чем был связан кризис «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Команды борются за медали. «Ростов» показывает стабильную игру, несмотря на то, что проводит много времени в дороге. «Спартак» очень хорошо провел начало чемпионата, но потом провалился. Дай бог, чтобы матч с «Краснодаром» пошел им на пользу», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, на спад «красно-белых» повлияли травмы и дисквалификации ключевых футболистов, по этой причине «Спартак» стал средней командой.

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Ростов» состоится 29 апреля. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.