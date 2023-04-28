Кавазашвили – об игре «Спартак» - «Ростов»: «Значимый матч будет по распределению призовых мест»

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что считает завтрашнюю игру «красно-белых» с «Ростовом» важной, но не ключевой с точки зрения вопроса об итоговом распределении призовых мест чемпионата России.

«Я думаю, что игра будет очень серьёзная, потому что Промес и Джикия вернулись и будут играть. Надеюсь, что будет очень хорошая игра, тем более значимый матч будет по распределению призовых мест», - цитирует бывшего спортсмена «Спорт-Экспресс».

Идущий третьим «Спартак» и находящийся на второй строчке «Ростов» сыграют между собой завтра, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.