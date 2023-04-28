Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили – об игре «Спартак» - «Ростов»: «Значимый матч будет по распределению призовых мест»

28 Апреля 2023 • 17:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.67 X 4.10 2 4.90
29.04 19:30

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что считает завтрашнюю игру «красно-белых» с «Ростовом» важной, но не ключевой с точки зрения вопроса об итоговом распределении призовых мест чемпионата России.

«Я думаю, что игра будет очень серьёзная, потому что Промес и Джикия вернулись и будут играть. Надеюсь, что будет очень хорошая игра, тем более значимый матч будет по распределению призовых мест», - цитирует бывшего спортсмена «Спорт-Экспресс».

Идущий третьим «Спартак» и находящийся на второй строчке «Ростов» сыграют между собой завтра, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.54 4.20 6.60
Видео
29.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.57
Видео
29.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
29.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.72 4.00 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
17:55 · Россия. Первая лига
«Уфа» и «Динамо» Махачкала открыли тур нулями
17:55 · Россия. Премьер-лига
У Дзюбы много предложений помимо «Локомотива»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Мне просто интересно, будут «Ростов» убивать культурно или совершенно беспредельно»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга»: «Летом сделаем пару-тройку хороших приобретений»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Представитель Дзюбы раскрыл детали старта переговоров с «Локомотивом»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили – об игре «Спартак» - «Ростов»: «Значимый матч будет по распределению призовых мест»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «У ЦСКА есть хорошие шансы попасть в тройку»
17:33 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» покажет матчи Медиалиги
17:27 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «У меня остались только положительные впечатления от работы с Тедеско»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Балахнин – о матче «Спартак» - «Ростов»: «Трудно исключить, что завтра не будет пенальти»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «У Дзюбы я оживил только руки, до ног не добрался»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Важно правильно сыграть персонально с Комличенко, чтобы он снова не заработал три пенальти»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оставил прогноз на матч «Спартака» и «Ростова»
17:02 · Россия. Первая лига
В «Арсенале» высказались о будущем Сторожука
16:59 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Спартак» испытывает проблемы в оборонительных действиях»
Все новости
Рекомендуем