Зеленов высказался о будущем Рыбуса в «Спартаке»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о будущем защитника команды Мацея Рыбуса. Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может покинуть клуб после окончания текущего сезона.

«Рыбус — игрок «Спартака». Что касается будущего, мы не комментируем трансферные слухи, детали переговоров. Летом открывается трансферное окно, тогда и будут приниматься решения», — передает слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, футболист пополнил состав «красно-белых» летом 2022 года. В текущем сезоне Рыбус принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

«Спартак» по окончании сезона может расторгнуть контракт с Рыбусом