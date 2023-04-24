Умяров: «Чувствовал, что «Спартак» сегодня не проиграет»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился своими ощущениями после победы своей команды над «Краснодаром». «Красно-белые» и «быки», напомним, сыграли боевой матч со счётом 4:3.

Умяров, к сожалению, практически полгода не играет за свой клуб. Он травмирован и на данный момент носит гипс.

«Я чувствовал, что сегодня не проиграем, а ещё эта победа может поднять наш моральный дух», - цитирует хавбека «Матч ТВ».

Что касается своего повреждения, то молодой игрок надеется через пару недель снять гипс.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, надеюсь, что через две недели сниму гипс и будем смотреть», - добавил Умяров.