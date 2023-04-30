Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал удаление Валерия Карпина после матча «Спартака» и «Ростова».

«Думаю, что Карпин и Онопко были недовольны добавлением времени. Было добавлено 3 минуты, а «Спартак» гол забил, когда уже почти 94 минуты было. Поэтому Карпин на эмоциях и выбежал. Его тоже можно понять. Но теперь его не будет на следующей игре. Ещё неизвестно, что именно он сказал арбитру, а то может ещё и несколько игр дисквалификации будет.

Повлияет ли это на «Ростов»? Если на один матч дисквалифицирован, то нет. А вот если два и больше, то уже да. Там всё-таки нецензурные выражения были. Для «Ростова», конечно, обидно так упустить свою победу. Особенно учитывая то, что полторы минуты переиграли. Понятно, что это вызовет разговоры», - сказал Деменко.