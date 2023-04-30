Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Карпина могут надолго дисквалифицировать, там всё-таки нецензурные выражения были» эксклюзив

30 Апреля 2023 • 12:30 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал удаление Валерия Карпина после матча «Спартака» и «Ростова».

«Думаю, что Карпин и Онопко были недовольны добавлением времени. Было добавлено 3 минуты, а «Спартак» гол забил, когда уже почти 94 минуты было. Поэтому Карпин на эмоциях и выбежал. Его тоже можно понять. Но теперь его не будет на следующей игре. Ещё неизвестно, что именно он сказал арбитру, а то может ещё и несколько игр дисквалификации будет.

Повлияет ли это на «Ростов»? Если на один матч дисквалифицирован, то нет. А вот если два и больше, то уже да. Там всё-таки нецензурные выражения были. Для «Ростова», конечно, обидно так упустить свою победу. Особенно учитывая то, что полторы минуты переиграли. Понятно, что это вызовет разговоры», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Простой зритель
30 Апреля 2023 в 13:11
Определись уже.. Почти 94 минуты было или полторы минуты переиграл...
redwhite1959
30 Апреля 2023 в 12:36
Карпин ещё в подтрибунном помещении матерился))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.04.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1.68 4.30 4.70
Видео
30.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.57 4.20 6.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
13:11 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали о будущем Джанаева, Терехова и Жоазиньо в клубе
13:04 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы команд на матч «Оренбург» - «Пари НН»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Бабаев заявил, что ЦСКА много теряет из-за Fan ID 1
12:47 · Россия. Премьер-лига
Мозес: «Сперцян способен заиграть в Европе»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Григорян в недоумении от методов подбора тренеров руководителями клубов РПЛ
12:36 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о 2DROTS: «Проиграли, но в шоу»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Спартак» хочет испортить праздник «Зениту»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кобнан сравнил чемпионаты России и Словакии
12:07 · Россия. Премьер-лига
Фассон вернулся в общую группу «Локомотива»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кобнан назвал самого сильного футболиста РПЛ
12:01 · Россия. Премьер-лига
Кобелев - об игроках «Динамо»: «Если нет мотивации, то это не футболисты, а прихлёбники»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Хапов: «Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей «Локомотива»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Евсеев ушёл из «Шинника» и возглавит клуб РПЛ
11:37 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг – о футболе Бердыева: «Это не наш стиль, не то, что я хотел бы видеть» 1
11:29 · Россия. Премьер-лига
Комличенко отреагировал на удаление Карпина 1
Все новости
Рекомендуем