Плохие новости для «Спартака»: Джикия снова травмирован

Георгий Джикия недавно пропустил несколько матчей «Спартака» из-за повреждения. Нехватка Джикии в оборонительной линии ощущалась довольно остро, что отмечали и многие эксперты. И вот теперь капитан «красно-белых» снова угодил в лазарет. Об этом рассказал главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

«У Джикии мышечная травма. Её характер станет известен завтра», - сказал Абаскаль на пресс-конференции.

Отметим, что Георгий Джикия был заменён в перерыве матча против «Ростова», завершившегося вничью со счётом 1:1.

Следующий матч «Спартак» проведёт 7 мая – против «Зенита» на выезде.