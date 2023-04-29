Александр Мостовой: «Ничья - закономерный результат для «Спартака»

В двадцать пятом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграл вничью в «Ростовом», причем москвичи смогли отыграться лишь в самый последний момент. Выступавший в прошлом за «Спартак» Александр Мостовой считает итоги минувшей игры закономерными, ни одна из команд не заслужила победы.

- Было видно, что «Спартак» и «Ростов» не наиграли на победу. Закономерная ничья. Обидно «Ростову», что они в концовке пропустили, - цитирует слова Мостового Газета.Ru.

Напомним, что Александр Мостовой выступал за московский клуб с 1987 по 1991 год, после чего отправился играть в Португалию.