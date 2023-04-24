Соболев впервые в карьере набрал три результативных балла в матче РПЛ

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев впервые в карьере за один матч РПЛ набрал три результативных балла. Об этом сообщает Opta.

Напомним, у нападающего в сегодняшнем матче против «Краснодара» (4:3) – два гола, а также один ассист. Благодаря голам россиянина «Спартаку» удалось в первый раз вернуться в игру во втором тайме, сравняв счёт.

Отметим, что «Краснодар» – это самый любимый соперник Соболева. В ворота «быков» в рамках РПЛ нападающий оформил уже восемь голов в девяти встречах.

О том, как проходил этот результативный матч, читайте в обзоре от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».