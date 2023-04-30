Александр Жуков высказался о судействе в игре между «Спартаком» и «Ростовом»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков высказался о судействе в матче 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.

Политический деятель отметил, что не произошло ничего особенного, были какие-то определённые моменты, но они не повлияли на результат встречи.

«Ростов» вышел в этой игре с надеждой не проиграть и довольно уверенно играли. А «Спартаку» надо было выигрывать, но там и состав был странный изначально, и игра», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после матча представители «Ростова» раскритиковали работу арбитра.