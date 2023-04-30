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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тугарев: «Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем, ещё считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы»

30 Апреля 2023 • 11:14 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев поделился своим мнением о Fan ID.

Футболист признался, что ситуация, связанная с паспортом болельщика, беспокоит его, и указал на посещаемость игр – на матчи Кубка России приходит довольно большое количество зрителей, чего нельзя сказать об играх элитного российского дивизиона.

«Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем. Ещё считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы — этот вопрос активно обсуждают сейчас. Думаю, что скоро всё решится в положительную сторону», - приводит слова Тугарева «Чемпионат».

«Ростов» в данный момент находится на втором месте в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пиво Роман Тугарев fan id
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