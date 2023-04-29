Соболев: «Главное, что не отпустили «Ростов»

В матче двадцать пятого тура российского чемпионата московский «Спартак» не смог переиграть «Ростов», более того - москвичи с трудом ушли от поражения в этом поединке благодаря голу Александра Соболева. Он прокомментировал итоги матча, признавшись, что перед началом игры вряд ли согласился бы на ничейный результат.

- Если бы сказали перед матчем, что ничья будет, то «Спартак» бы это не устроило, но по тому, как развивался матч, результат положительный. Главное, что сегодня сравняли, не отпустили «Ростов», - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Спартак» сразится с питерским «Зенитом».