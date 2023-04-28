Селюк уверен, что в игре «Спартака» и «Ростова» будет пенальти

Российский агент Дмитрий Селюк полагает, что завтрашний центральный матч 25 тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» не обойдется без назначения 11-метрового удара.

«В этой встрече нас ждет пенальти. Пенальти обычно бьет «Ростов». Но отмечу, что и со «Спартаком» судьи в последнее время работают внимательнее», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что игра «красно-белых» и «желто-синих» намечена на завтра, она состоится на домашней арене «Спартака».

Ранее Селюк поделился неожиданным прогнозом на еще один многообещающий по вывеске матч 25 тура Премьер-лиги между «Ахматом» и ЦСКА.