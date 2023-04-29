Гендиректор «Спартака» прокомментировал ничью с «Ростовом»

В 25-м туре чемпионата России «Спартак» не смог обыграть «Ростов» - матч завершился вничью со счётом 1:1. Комментарий по поводу результата дал Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора московского клуба.

«Результатом, конечно, недоволен. Радует, что у ребят есть характер и они бьются до конца. Конечно, характер проявили», - сказал Мележиков, чьи слова приводит ТАСС.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Зенита» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице.