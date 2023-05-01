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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гордеев: «ЦСКА – главный претендент на серебро» эксклюзив

01 Мая 2023 • 14:42 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главных матчах прошедшего тура РПЛ.

- В матче-открытии тура «Динамо» проиграло «Факелу» 0:2. Сенсационный результат?

- Сейчас идет концовка чемпионата, и игры с аутсайдерами будут приобретать бескомпромиссный характер, поэтому никому нельзя расслабляться. Мы знаем, что «Факел» - добротный коллектив, который пытается решить задачу сохранения прописки. Футбол в городе любят, есть большая армия болельщиков. Конечно, для «Динамо» результат негативный, но за воронежцев можно только порадоваться.

- Вам не кажется, что «Динамо» просто не имеет права проигрывать таким соперникам?

- Это понятно. Проигрывать вообще не рекомендуется. Мне кажется, что москвичи немного недооценили возможности «Факела», а себя переоценили. Если абстрагироваться от амбиций клуба, то уровень этих команд не какой-то уж несопоставимый. Если исключить «Зенит» и ЦСКА, которые стоят особняком в плане организации и легионеров, уровень остальных команд РПЛ немного подравнялся с клубами ФНЛ.

- Как вам матч «Спартак» - «Ростов»?

- Цельного «Спартака» я не вижу. Может быть, есть неплохая коммуникация и внутреннее управление, но я вижу на поле пока не то, что хочется видеть. Команде есть над чем работать в плане организации игры. В начале весны команда выглядела по-другому, и для меня просто стечение обстоятельств, что результаты пошли именно такие. В плане организации игры я не вижу чего-то глубокого. Как и у «Динамо».

- Ничья – справедливый результат матча?

- «Ростов» мне нравится. Команда понимает, во что играет. Южане интересно действуют с мячом у чужих ворот и в центральной части поля. Но не хватает концовки атаки. Карпину тут явно есть над чем поработать. А у «Спартака» многое зависит от эмоциональности. Есть эмоции – есть результат. Если эмоций нет, то команду лихорадит.

- «Локомотив» разгромил «Химки» 5:1. Как вам матч?

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- Это справедливый результат, потому что «Локомотив» сейчас прибавляет. Хочется отметить работу Галактионова. Видны мысли и понимание того, что он хочет видеть. И футболисты это видят и понимают, что очень важно.

- Насколько высока дзюбозависимость у «Локомотива»?

- Дзюба больше зависит от «Локомотива». Для него это как глоток воздуха. То есть тут взаимная синергия. Не стал бы выделять чью-то зависимость. Мы видим, что Артёму сейчас нравится играть. Это важнее.

- ЦСКА выиграл на выезде у «Ахмата» 3:1. Как восприняли этот результат?

- С приходом Ташеува видно, что команду перестало лихорадить. Появилась уверенность. Видно, что в коллективе принимают тренерские идеи. Это тоже важно. Но ЦСКА на данный момент сильнее. По составу и задачам.

- Каковы шансы ЦСКА на второе место?

- Они достаточно высокие. Федотову удалось в простой организации выжимать из команды максимум. Но еще будут матчи с конкурентами, в которых обычно все и решается. Мне кажется, что «армейцы» более стабильны. Они смотрятся более цельными и по сравнению с «Ростовом», и по сравнению со «Спартаком». Для меня это главный претендент на второе место в таблице.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Химки Факел Динамо Москва Андрей Гордеев
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