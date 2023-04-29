Широков: «Сейчас любая команда может создать проблемы «Спартаку», либо они сами их себе создают»

Российский специалист Роман Широков прокомментировал приближающийся матч между московским «Спартаком» и «Ростовом».

Широков назвал «красно-белый» коллектив фаворитом данного противостояния по той причине, что он будет играть дома, в Москве. В то же время бывший футболист отметил, что в последнее время на игры спартаковской команды ходят не так много людей, хотя после эмоциональной победы над «Краснодаром» (4:3) в прошлом туре на «Ростов» Валерия Карпина зрители могут подтянуться.

«Сейчас любая команда может создать проблемы «Спартаку», либо они сами их себе создают. А если исходить из того, что «Ростов» сейчас вообще на втором месте, то они точно не захотят его упускать», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Матч начнётся сегодня в 19:30.