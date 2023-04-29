Ловчев не исключил, что Абаскаль может покинуть «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос о том, может ли главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль покинуть команду по итогам сезона.

«В «Спартаке» ничего исключать нельзя. Раньше испанского специалиста выручала результативная атака и тот факт, что за счет активной игры впереди удавалось отодвинуть мяч от своих ворот, свести к минимуму риск ошибок. А теперь и этот способ не срабатывает», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Эксперт добавил, что плюс ко всему «Спартак» перестали выручать вратари, раньше Александр Селихов совершал подвиги и выводил команду на первое место в Лиге Европы, а теперь пропускает кошмарные голы от «Динамо».

После 24 туров подопечные Абаскаля занимают третье место в Российской премьер-лиге, набрав 48 очков.