Червиченко — про Абаскаля: «Держаться наверху с Классеном и Дуарте — это почти подвиг»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, работу испанского специалиста уже можно считать удачной, так как ему удаётся держать команду в тройке лидеров РПЛ, несмотря на не самый сильный состав.

«Посмотрите, с кем он остался после зимнего перерыва. Умудриться держаться наверху при этом – это почти подвиг. Как можно с такими футболистами, как Чернов, Пруцев, Классен, Дуарте, быть в тройке?» — цитирует Червиченко Metaratings.

При этом предприниматель выразил сомнение в том, что Абаскаль продолжит работу с командой и в следующем сезоне, отметив, что решения руководства «Спартака» зачастую выглядят нелогично.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 24 туров чемпионата России «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 29 апреля, против «Ростова». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.