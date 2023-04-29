​Александр Мостовой отметил достойное судейство в игре «Спартака» с «Ростовом»

Московский «Спартак» не сумел переиграть «Ростов» в матче двадцать пятого тура российского чемпионата, итоги встречи прокомментировал Александр Мостовой - бывший футболист клуба. Он отметил хорошее судейство бригады из Санкт-Петербурга с Игорем Левниковым. Хорошее судейство - редкость для российского футбола, о чем не забывает и сам Мостовой.

- Был снова на стадионе. Что касается игры, то я говорил, что главным действующим лицом может стать судья. Но надо отметить, арбитр здорово отсудил сегодня. Это основной был плюс, - цитирует Мостового Rusfootball.info.

Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год.