Булыкин: «Игра «Спартака» и «Ростова» не будет решающей в борьбе за серебро»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отказывается называть игру между «Спартаком» и «Ростовом» решающей в борьбе за вторую строчку по итогам сезона РПЛ.

«Победа «Ростова» или «Спартака» не поставит точку в борьбе за серебряные медали. Мы видим по другим чемпионатам, что даже девять очков отрыва ничего не гарантируют», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Отметим, что после 25 тура «Спартаку» предстоит сыграть ещё с «Зенитом» и ЦСКА, если брать команды из первой десятки. У «Ростова» впереди игры с «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА.

Ранее похожими мыслями поделился бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.