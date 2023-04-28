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Шмаров – об Абаскале: «Молодой значит неопытный»

28 Апреля 2023 • 20:18 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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Через 22 ч. 17 мин.

Бывший форвард «Спартака» Валерий Шмаров высказался по поводу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Во-первых, молодой значит неопытный. Во-вторых, у него что-то получается, а что-то нет. Если он будет доверять российским ребятам, то будет хорошо», - приводит слова Шмарова «Спорт День За Днём».

По словам специалиста, решать судьбу иностранных специалистов внутри клуба необходимо его руководству. По мнению эксперта, здесь и сейчас российские специалисты ничуть не хуже иностранных.

29 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом», который возглавляет Валерий Карпин. Начало в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Шмаров Гильермо Абаскаль
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