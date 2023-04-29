Гаврилов допустил, что в случае поражения от «Ростова» «Спартак» может задуматься о возвращении Карпина

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что руководство московского клуба может задуматься о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера команды в случае поражения от «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ.

Напомним, что сейчас «красно-белых» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, а Карпин руководит «Ростовом». На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и опережают третьих москвичей на одно очко.

«Спартак» будет играть только на победу. Может ли поражение «Спартака» оказаться финальной точкой для Абаскаля? Может быть. Может ли «Спартак» захотеть вернуть Карпина в случае поражения? Да даже Романцева стоял вопрос вернуть в своё время. Так что, почему бы и нет?» — цитирует Гаврилова «Спорт День за Днём».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 29 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.