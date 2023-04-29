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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов допустил, что в случае поражения от «Ростова» «Спартак» может задуматься о возвращении Карпина

29 Апреля 2023 • 16:09 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Ростов
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Через 2 ч. 30 мин.

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что руководство московского клуба может задуматься о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера команды в случае поражения от «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ.  

Напомним, что сейчас «красно-белых» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, а Карпин руководит «Ростовом». На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и опережают третьих москвичей на одно очко.

«Спартак» будет играть только на победу. Может ли поражение «Спартака» оказаться финальной точкой для Абаскаля? Может быть. Может ли «Спартак» захотеть вернуть Карпина в случае поражения? Да даже Романцева стоял вопрос вернуть в своё время. Так что, почему бы и нет?» — цитирует Гаврилова «Спорт День за Днём».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 29 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Юрий Гаврилов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
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Комментарии (3)
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TEREX
29 Апреля 2023 в 16:31
какой харошый загаловак..)) тока интиресна..хто тама можыт задумаца..и чем..))
ингерман
29 Апреля 2023 в 16:16
ай ежели бездарная карпуха вернеца взад мы тока адобрямс выскажим.. А-ха-ха-ха! )))
sqrt
29 Апреля 2023 в 16:12
За бутылку Гаврила скажет всё что нужно Газпрому и его грязным шелкоперам)
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