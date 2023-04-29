Ловчев предположил, кто одержит победу в матче «Спартака» с «Ростовом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Спартак» три мяча точно не забьет, а это значит, что, скорее всего, проиграют. Думаю, «Ростов» победит 2:1, но при этом я все равно не верю, что команда Карпина сохранит за собой второе место в таблице до финиша чемпионата», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч 24-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.