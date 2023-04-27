Мостовой считает, что за 2 миллиона сможет покричать с бровки, как Абаскаль

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о тренерской работе.

«Недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак». Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний испанец возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года. На данный момент «Спартак» набрал 48 очков за 24 игры и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команда Абаскаля встретится с «Ростовом» (29 апреля).