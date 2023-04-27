Дьяков ожидает результативной игры от «Спартака» и «Ростова»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался в преддверии матча 25-го тура РПЛ «Спартак» - «Ростов»

«За счет домашнего поля «Спартак» чуть больший фаворит, но в целом команды в равных кондициях. «Спартак» в последних играх много пропускает и много забивает. Эта игра не станет исключением, мы увидим минимум три гола», — приводит слова Дьякова Metaratings.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в чемпионате России, опережая команду Гильермо Абаскаля, которая находится на третьей позиции, на один балл.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в субботу, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.