Мостовой: «Карпин против «Спартака»? Не думаю, что это уже так принципиально»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Ростовом».

Эксперт выразил надежду на то, что судейские решения не выйдут в предстоящей встрече на первый план. Также Мостовой не согласился с тем, что игра против «Спартака» будет носить принципиальных характер для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который ранее работал в московском клубе.

«Фаворита в этом матче нет, но думаю, что шансы 55 на 45 в пользу «Спартака», всё-таки дома играют. Карпин против «Спартака»? Не думаю, что это уже так принципиально. Сколько раз уже играл против них, это уже не нужно мусолить», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 29 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице, опережая третьих «красно-белых» на одно очко.