Камоцци: «Карпин — лучший тренер в России»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался после матча 25-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«Вчера для «Спартака» был очень тяжелый матч. Но думаю, что результат встречи можно назвать положительным. В матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России», — приводит слова Камоцци российское издание «Чемпионат».

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 49 очков. «Ростов» располагается на второй строчке, опережая «красно-белых» на один зачетный балл.