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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Карпин — лучший тренер в России»

30 Апреля 2023 • 19:35 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Футбольный агент Франко Камоцци высказался после матча 25-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«Вчера для «Спартака» был очень тяжелый матч. Но думаю, что результат встречи можно назвать положительным. В матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России», — приводит слова Камоцци российское издание «Чемпионат».

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 49 очков. «Ростов» располагается на второй строчке, опережая «красно-белых» на один зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Франко Камоцци
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Комментарии (3)
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esult
30 Апреля 2023 в 19:50
Прогнoзы футбольных матчей i-n-f-o-s-t-a-v-k-i.r-u
ингерман
30 Апреля 2023 в 19:43
ай.. каму даказал.. тибе? А-ха-ха-ха! )))
Простой зритель
30 Апреля 2023 в 19:40
Что ж лучшего никуда не зовут ?
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