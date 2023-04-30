Федун: «Соболев в прекрасной форме»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об Александре Соболеве, который в матче с «Ростовом» (1:1) забил гол в компенсированное ко второму тайму время.

«Александр, молодец! Выдает великолепную серию — в трёх матчах забил пять мячей. Он в прекрасной форме!» - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Футбольный деятель также заявил, что во время противостояния с «жёлто-синими» у 26-летнего спортсмена три раза появлялись возможности забить гол в ворота соперника, реализован был один. Это, по мнению Федуна, является очень хорошим показателем.

«Спартак» сохранил за собой третье место по итогам 25 тура.