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Селихов: «У меня остались только положительные впечатления от работы с Тедеско»

28 Апреля 2023 • 17:27 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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29.04 19:30

Голкипер столичного «Спартака» Александр Селихов высказался о работе под руководством Доменико Тедеско.

«У меня остались только положительные впечатления от нашей работы. Помню один разговор между нами, который состоялся после выздоровления. Тогда мне поступило несколько предложений от других клубов, и Доменико честно сказал: «Ты отлично тренируешься, но играть первым номером продолжит Максименко. Не хочу тебя отпускать, поэтому оставайся в команде как минимум на полсезона», — рассказал вратарь, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

После этого примера Александр заявил, что больше всего ценит в людях умение говорить всё в лицо. Селихов также отметил, что виделся с Тедеско в последний раз, когда специалист приезжал на игру против «Наполи» в рамках Лиги Европы в 2021 году.

Напомним, что Доменико Тедеско руководил «Спартаком» с 2019 по 2021 год. С февраля текущего года наставник возглавляет сборную Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Доменико Тедеско
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