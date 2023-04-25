Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Без Промеса «Спартак» совершенно другой»

25 Апреля 2023 • 00:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отметил особую роль вернувшегося в состав «красно-белых» Квинси Промеса. Нидерландец сегодня непосредственно помог своей команде победить «Краснодар» - он поразил ворота «быков» на 84-й минуте, принеся «Спартаку» важнейшую в турнирном и моральном плане победу – 4:3.

«Промес — главная атакующая мощь «Спартака», без него команда совсем иная. Великолепно сыграл, и Соболев Матчи «Краснодара» и «Спартака» всегда наполнены большим количеством голов и для болельщиков ничего лучше быть не может», - заявил Камоцци «РБ Спорт», добавив, что поздравляет всю красно-белую семью с красивой победой.

Подробнее о вечерней встрече и подвиге Промеса читайте в нашем материале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
4
3
1.82 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
01:00 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «В Германии я больше всего страдал от одиночества»
00:38 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Казалось, «Краснодар» доведёт дело до победы над «Спартаком»
00:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи не исключил, что турок вернётся в ЦСКА
00:25 · Россия. Премьер-лига
Представитель Кади рассказал о состоянии травмированного игрока
00:12 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Без Промеса «Спартак» совершенно другой»
00:07 · Россия. Премьер-лига
Батчи: «Порой просто не удаётся контролировать происходящее на поле»
00:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» без Джикии и Промеса и с ними – две разные команды»
24 Апреля
23:54 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Снимаю шляпу перед Батчи за его гол»
23:48 · Россия. Премьер-лига
Аршавин восхитился волевой победой «Спартака»
23:41 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Чувствовал, что «Спартак» сегодня не проиграет»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Мартинс отреагировал на победу «Спартака» в двух словах
23:32 · Россия. Премьер-лига
Удивительная победа «Спартака» над «Краснодаром» - видео видео
23:25 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов: «Нет такого, что «Краснодар» забил на РПЛ»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов: «В РПЛ можно добавить стадию плей-офф»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Дуарте реально тяжело в чужой стране»
Все новости
Рекомендуем