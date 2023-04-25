Камоцци: «Без Промеса «Спартак» совершенно другой»

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отметил особую роль вернувшегося в состав «красно-белых» Квинси Промеса. Нидерландец сегодня непосредственно помог своей команде победить «Краснодар» - он поразил ворота «быков» на 84-й минуте, принеся «Спартаку» важнейшую в турнирном и моральном плане победу – 4:3.

«Промес — главная атакующая мощь «Спартака», без него команда совсем иная. Великолепно сыграл, и Соболев Матчи «Краснодара» и «Спартака» всегда наполнены большим количеством голов и для болельщиков ничего лучше быть не может», - заявил Камоцци «РБ Спорт», добавив, что поздравляет всю красно-белую семью с красивой победой.

Подробнее о вечерней встрече и подвиге Промеса читайте в нашем материале.