Первый заместитель председателя Госдумы РФ Жуков поделился мнением о матче «Спартак» - «Ростов»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о матче 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.

Политический деятель отметил, что первый тайм «красно-белых» получился ужасным, ведь был всего один удар в створ ворот соперников.

«Во втором прибавили, но все равно какая-то несыгранность. Один эпизод — то, как уходил Промес с поля, когда его заменили, говорит о многом», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» отыгрался на 94-й минуте встречи.