Соболев спас на 4-й добавленной минуте из трёх: «Спартак» выстрадал ничью в матче с «Ростовом»

«Ростов» и московский «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 29 апреля на стадионе «Ростов Арена».

На матч против «Ростова» у «Спартака» вернулись практически все и стартовый состав снова приобрёл привычные очертания: Джикия, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев. Вновь на скамейку запасных упали Хлусевич и Пруцев (неожиданно), Чернов, Зиньковский и Бальде (ожидаемо). Валерий Карпин собрал оптимальный вариант состава, но явно не хватало Байрамяна с Полозом, да и Уткин всё ещё не готов играть полные матчи.

Но Даниилу пришлось очень быстро выйти на поле, потому что травму получил Щетинин, столкнувшийся головой со своим же одноклубником. «Ростов» всё это время вёл игру, а «Спартак» действовал удивительно пассивно, не создавая вообще ничего. Будто пытался повторить безликий первый тайм против «Краснодара», что ему и удалось.

Самым заметным персонажем у «Спартака» был Селихов, который своими неудачными передачами дарил моменты сопернику. Сначала вынес мяч точно на Миронова, но удар Алексея в последний момент заблокировали. Затем едва не подставил Мартинса, на которого набросились двое, но Кристофер сумел не допустить опасного момента. Собственными силами «Ростова» создавал маловато, хотя атаковал часто и не стеснялся бить со всех дистанции. Но в плане движения и созидания гости точно смотрелись лучше инертного «Спартака».

После перерыва на поле не появился Георгий Джикия, сказались последствия перенесённой травмы. Вместо него вышел Павел Маслов, а капитанская повязка перекочевала к Роману Зобнину. Ну а вязкая игра с преимуществом «Ростова» по владению продолжилась. Инициатива вроде бы принадлежала гостям, но те слишком раскрываться не хотели, а «Спартак» просто выжидал, действовал на удивление пассивно.

Показалось, что у «Ростова» не осталось сил на концовку матча. Но только «Спартак» стал забирать инициативу, стал зажимать соперника, как гости забили. Опять же поджали Селихова и тот неудачно сыграл на вынос. Быстро мяч был возвращён к штрафной площади, Комличенко скинул на Селяву, а тот шикарным ударом отправил мяч в угол – 0:1. Этот гол стал первым результативным действием Александра в футболке «Ростова». Арбитры ещё просмотрели эпизод на момент офсайда у Комличенко и потом уже взятие ворот засчитали.

Но не проиграл «Спартак» на своём поле: шла четвёртая из компенсированных минут, когда Соболев на пару с Селиховым взмыл на подачу от угла поля и точно пробил - 1:1. "Спартак" обострил борьбу за третью строчку, всего на одно очко теперь "красно-белые" опережают ЦСКА. «Ростов» совсем рядом, а вот «Зенит», кажется, уже недосягаем.