Зеленов: «Эшуорт занимается подготовкой летней трансферной кампании»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился комментарием о работе спортивного директора команды Пола Эшуорта.

«Эшуорт поехал смотреть Рохаса в Аргентину? Мы не комментируем имена. Пол Эшуорт должен заниматься подготовкой летней трансферной кампании — он этим и занимается», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Представитель «красно-белых» добавил, что Эшуорт постоянно летает в разные страны и просматривает потенциальных новичков.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 48 очков за 24 игры.

Названа трансферная цель «Спартака»