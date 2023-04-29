«Спартак» и «Ростов» не играют со счётом 0:0 в 39 матчах подряд, что является повторением рекордов чемпионатов России. Столько же «сухих» матчей у того же «Спартака» против ЦСКА.

Напомним, что сегодня, 29 апреля, столичный клуб на своём поле сыграл вничью с командой с берегов Дона со счётом 1:1. У гостей отличился белорусский полузащитник Александр Селява, а форвард «красно-белых» Александр Соболев смог сравняь счёт на табло уже в дополнительное время.

Обе команды остались в тройке лидеров (между ними один балл), однако их отставание от «Зенита» увеличилось, а отрыв от ЦСКА, наоборот, уменьшился.