Тихонов рассказал о фаворитах в борьбе за серебряные медали РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов назвал фаворитов в борьбе за серебряные медали текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, многое в распределении мест будет зависеть от результата матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», который состоится сегодня, 29 апреля.

«Если сегодня обыграем «Ростов» — то «Спартак». Если выиграет «Ростов», то «красно-белым» будет непросто. Если будет ничья, то она пойдёт на пользу ЦСКА. Но, надеюсь, «Спартак» одержит победу», — цитирует Тихонова Sport24.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, опережая третий «Спартак» на одно очко. Следом идёт ЦСКА, отстающий от южан на четыре балла. До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.