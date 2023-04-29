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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов рассказал о фаворитах в борьбе за серебряные медали РПЛ

29 Апреля 2023 • 15:31 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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Через 2 ч. 29 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов назвал фаворитов в борьбе за серебряные медали текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, многое в распределении мест будет зависеть от результата матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», который состоится сегодня, 29 апреля.  

«Если сегодня обыграем «Ростов» — то «Спартак». Если выиграет «Ростов», то «красно-белым» будет непросто. Если будет ничья, то она пойдёт на пользу ЦСКА. Но, надеюсь, «Спартак» одержит победу», — цитирует Тихонова Sport24.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, опережая третий «Спартак» на одно очко. Следом идёт ЦСКА, отстающий от южан на четыре балла. До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Андрей Тихонов
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